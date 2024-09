- Começa um evento de construção naval para toda a indústria <unk> informações sobre os desenvolvimentos actuais da indústria

Antes da feira marítima SMM em Hamburgo, a associação da indústria naval alemã alerta para um ponto de virada potencial. A Europa vem perdendo sua participação na construção naval há anos e já perdeu uma parte significativa de sua indústria, segundo a Associação de Construtores Navais e Engenheiros Navais da Alemanha (VSM). A indústria precisa permanecer competitiva para manter sua expertise na Europa.

Uma solução de longo prazo a nível europeu é necessária, segundo a VSM. Eles se referem a uma proposta de 1997 da Comissão Europeia que sugeriu vincular incentivos fiscais e garantias estatais a navios construídos na Europa.

A feira SMM, que se concentra em construção naval, maquinaria e tecnologia marítima, é o maior evento global para a indústria marítima, de acordo com os organizadores. O evento espera mais de 2.000 expositores e 40.000 visitantes em Hamburgo, de terça a sexta-feira.

Como está o mercado?

Apesar do alerta da VSM, a utilização de muitas empresas alemãs está atualmente alta. Em 2021, o valor de novos pedidos na construção naval marítima foi de aproximadamente 2,6 bilhões de euros, de acordo com o relatório anual da associação. Isso representa um aumento significativo de cerca de 172% em comparação com o ano anterior. Navios de cruzeiro, veleiros e navios mercantes estão incluídos na construção naval marítima. O setor de construção naval de águas interiores também viu um aumento considerável.

Além disso, os preços mundiais para novas construções, que estavam anteriormente baixos, aumentaram novamente. A VSM espera que essa tendência continue porque os proprietários de navios precisam modernizar sua frota para cumprir as regulamentações ambientais. Os baixos preços foram um problema porque os custos energéticos não sempre podiam ser repassados aos clientes.

Qual é o clima nas empresas?

O sindicato IG Metall Coast realiza anualmente pesquisas com conselhos de trabalhadores de estaleiros e fornecedores. Os resultados atuais mostram uma melhora em comparação com o ano passado: mais de um terço das empresas espera que sua situação de pedidos melhore nos próximos dois anos. Apenas uma em dez empresas espera uma deterioração.

Qual é o papel da construção naval alemã no cenário mundial?

Na construção de navios mercantes, como navios porta-contentores, a Alemanha tem um papel mínimo. De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a participação da Alemanha na produção foi de 0,45% no ano passado. Outros países europeus estão em um nível semelhante.

A maioria dos navios é construída na Ásia. De acordo com os dados da associação europeia de construção naval Sea Europe, mais de 80% de todos os pedidos por valor foram para a China e a Coreia do Sul no ano passado. O Japão também é um local importante. Os preços são o fator principal nas decisões de pedidos.

Em 2006, a indústria doméstica ainda recebia muitos pedidos para navios de carga no setor civil. Desde então, os estaleiros especializaram-se principalmente em segmentos de alta tecnologia. Na construção de navios de cruzeiro, a Alemanha ficou recentemente em segundo lugar no mundo - atrás da Itália. Entre 2011 e 2021, a participação da Alemanha na produção de navios de cruzeiro foi de 29,1%, de acordo com uma análise da OCDE. Os veleiros também são construídos com sucesso na Alemanha.

Quão importantes são os estaleiros para a economia doméstica?

A VSM relata que cerca de 60 estaleiros empregaram aproximadamente 16.700 pessoas e geraram uma receita de 6,7 bilhões de euros no ano passado. No entanto, a indústria privada é muito mais importante do que os números sugerem. Um estudo encomendado pelo Ministério Federal da Economia e Tecnologia descobriu que 100 empregos na construção naval garantem 380 empregos no total. Isso porque os estaleiros trabalham com fornecedores que, por sua vez, encomendam outras empresas.

A indústria de fornecedores para construção naval e offshore emprega cerca de 63.000 pessoas e alcançou uma receita de cerca de 11,3 bilhões de euros no ano passado, de acordo com a Federação Alemã de Engenharia. O local mais importante é a Baden-Württemberg, onde as empresas responderam por 27% da receita. Isso é seguido pela Baviera (20%) e pela Renânia do Norte-Vestfália (11%). Os números mostram que a construção naval não é importante apenas nos estados federais costeiros.

Quais são os maiores empregadores?

De acordo com uma pesquisa da IG Metall, a maioria dos empregados trabalha para três grupos de estaleiros. Meyer Neptun, que se especializa em navios de cruzeiro, tem cerca de 4.170 empregados. Este grupo também inclui a lutando Meyer Werft. Em segundo lugar está a Thyssenkrupp Marine Systems de Kiel com cerca de 4.030 empregados. A subsidiária de Thyssenkrupp afirma ser líder mundial no mercado na construção de submarinos convencionais. A Lürssen de Bremen, conhecida por seus megaiates e navios militares, tem cerca de 3.290 empregados.

Quais são as tendências?

Um mercado importante são as plataformas de conversão para parques eólicos offshore. Uma plataforma destinada a melhorar a transmissão de eletricidade para a terra pode custar cerca de 2,5 bilhões de euros, de acordo com o Ministério Federal da Economia. Pelo menos 33 novas plataformas devem ser construídas na Alemanha até 2045. Vários estaleiros estão se preparando para a construção dessas instalações. A Meyer Werft já está trabalhando em uma.

Também se sabe que algumas empresas estão lidando com o reciclagem de navios. Uma maior demanda por sucata de aço pode ser um fator impulsionador, de acordo com um estudo. No entanto, os obstáculos legais ainda estão segurando as empresas. De qualquer forma, os pedidos militares são mais lucrativos do que os navios velhos, que provavelmente aumentarão devido ao ataque da Rússia à Ucrânia.

