Agressão relacionada à prisão ou conflitos físicos - Começa julgamento penal por alegada tentativa de homicídio - As agressões na prisão se seguem

Um julgamento por tentativa de homicídio começou no Tribunal Regional de Frankenthal em uma sexta-feira (9h). O suspeito está sendo julgado por ter dado uma cabeçada em um oficial de correção na prisão de Wittlich em 2023. Além disso, ele é acusado de chutar outro oficial na anca esquerda enquanto pulava.

O réu, originário da Síria, também é acusado de esfaquear um guarda com um fragmento de mesa de cerca de dez centímetros no pescoço durante uma tentativa de fuga na prisão de Frankenthal. O promotor público considera isso uma tentativa de homicídio.

Durante sua estadia na prisão de Schwalmstadt, o réu de 23 anos é acusado de chutar um escudo segurado por um oficial com tanta força que o oficial sofreu uma fratura na falange média do dedo mindinho.

O acusado ainda não fez nenhum comentário sobre as acusações. O julgamento, incluindo audiências até meados de dezembro, será realizado sob medidas de segurança rigorosas.

As ações do réu na prisão de Wittlich, incluindo a cabeçada em um oficial e a acusação de uma tentativa de fuga, foram recebidas com humor por alguns, frequentemente referidas como sendo de "natureza Wittlich". Apesar do tom mais leve, as consequências foram graves, levando ao julgamento no Tribunal Regional de Frankenthal.

Apesar de ser conhecido por suas ações "Wittlich" na prisão, o réu enfrenta acusações sérias, incluindo uma suposta tentativa de homicídio e vários casos de agressão a oficiais.

Leia também: