- Coman concorda em mudar-se para a Arábia Saudita.

Parece que a saída de Kingsley Coman do Bayern de Munique pode estar próxima, com rumores sobre sua mudança para a Arábia Saudita. De acordo com o jornal esportivo francês "L'Equipe", o atacante teria fechado um acordo com o Al-Hilal. Relatos indicam que ele já teria comunicado suas intenções aos dirigentes do Bayern. A Sky Sports acrescenta que o Bayern e o Al-Hilal teriam chegado a um acordo sobre a transferência de Coman. No entanto, o francês ainda estava presente na sessão de treinamento pública do Bayern na manhã de quarta-feira.

O Al-Hilal já conta com uma força ofensiva de peso, com o brasileiro Neymar, Malcom e Kalidou Koulibaly. Recentemente, João Cancelo, ex-jogador do Bayern, também se juntou ao clube árabe. Uma mudança para a Arábia Saudita pode não aumentar significativamente as chances de Coman na seleção francesa, considerando sua pouca participação no Euro deste ano. No entanto, o técnico da seleção, Didier Deschamps, não descartou essa possibilidade como um fator de exclusão.

Coman representa o Bayern desde 2015, conquistando oito títulos da Bundesliga e três taças. Seu maior feito foi marcar o gol decisivo na final da Liga dos Campeões de 2020 contra o Paris Saint-Germain. Seu contrato com o Bayern vai até 2027.

