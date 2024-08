- Coligação envolvendo oito veículos, que resultou em danos no valor de aproximadamente 120 000 euros.

Ao longo da rodovia federal 14, perto de Fellbach (distrito de Rems-Murr), ocorreu uma colisão em cadeia envolvendo seis veículos e dois caminhões. As autoridades estimaram que o dano total foi de aproximadamente 120.000 euros. Inicialmente, um motorista de 52 anos que não conseguiu frear colidiu com o trânsito parado e bateu em outro veículo. O motorista de 52 anos, assim como os passageiros de 22 e 23 anos do outro carro, sofreram ferimentos leves.

Após esse incidente, outros quatro carros e dois caminhões se envolveram em uma colisão em cadeia. Um motorista de 25 anos foi relatado como tendo sofrido ferimentos leves. A seção que liga Fellbach-Sul a Waiblingen-Sul foi fechada por cerca de quatro horas no sentido de Aalen.

