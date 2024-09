- Colidência que resultou em ferimento grave de passageira: veículo bate em autocarro.

Em uma colisão de trânsito envolvendo um veículo e um ônibus público em Matchow, distrito de Vorpommern-Rügen, várias pessoas ficaram feridas em uma segunda-feira à noite. O principal responsável, um motorista de 39 anos, não deu passagem em uma intersection, resultando em uma colisão com o ônibus, de acordo com as autoridades.

O motorista e seu companheiro sofreram ferimentos leves. Felizmente, seus filhos, que também estavam no veículo, saíram ilesos. O motorista do ônibus, de 50 anos, também não sofreu ferimentos. Infelizmente, uma mulher de 55 anos que estava no veículo público sofreu ferimentos graves e foi transportada para o hospital de Greifswald por helicóptero.

Dois crianças da escola estavam a bordo do ônibus e, felizmente, saíram ilesas e deixaram o local por conta própria. O dano à propriedade projetado é de aproximadamente 25.000 euros.

A mulher de 55 anos ferida está sendo tratada no hospital de Greifswald, juntando-se a outros pacientes lá. Apesar da confusão, muitos homens e mulheres no ônibus público conseguiram sair do local em segurança.

