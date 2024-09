- Colegas de trabalho resgatam um colega em perigo de situação perigosa

Rápido raciocínio de seus colegas de trabalho pode ter salvo a vida de um homem de 31 anos após um acidente industrial em uma oficina de Sennfeld (distrito de Schweinfurt). De acordo com as autoridades, o homem acidentalmente prendeu a cabeça em uma máquina em uma fábrica de processamento de alimentos. Colegas perceptivos identificaram a situação e conseguiram libertar o indivíduo gravemente ferido com a ajuda de uma serra angular.

Em seguida, eles aplicaram ressuscitação cardiopulmonar ao homem de 31 anos, como documentado. Ele foi transportado de helicóptero para um hospital em uma sexta-feira. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Exames estão em andamento em conjunto com a agência de segurança do trabalho e um especialista.

O acidente de trabalho na fábrica de processamento de alimentos resultou no homem de 31 anos precisar de atendimento médico imediato. Devido às rápidas ações de seus colegas de trabalho, a situação poderia ter sido muito pior, potencialmente levando a uma morte.

Leia também: