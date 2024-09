- Colectivo de Locatários: Cada vez mais, os indivíduos são deixados de lado devido às suas necessidades pessoais

No mercado de aluguel de Hamburgo, tem havido um aumento no número de inquilinos sendo expulsos por proprietários alegando precisar do imóvel para si próprios, segundo a União dos Inquilinos. "A 'expulsão por necessidade própria' é usada como meio de desocupar propriedades que são depois vendidas ou alugadas por um preço mais alto, e em situações onde os inquilinos exercem seus direitos e se tornam incômodos", afirmou Marielle Eifler, vice-presidente da União dos Inquilinos em Hamburgo, à agência de notícias alemã.

Não se conhecem números exatos para a União. "Podemos apenas partir dos estatísticos fornecidos pelo seguro jurídico da União Alemã dos Inquilinos, que mostra aproximadamente 100 casos nos últimos três anos em que foi necessário seguro jurídico", mencionou Eifler. A União dos Inquilinos estima que pelo menos o dobro desse número de incidentes esteja pendente nos tribunais de Hamburgo, sem resolução pelo seguro jurídico da União Alemã dos Inquilinos.

Motivo suspeito: Capitalização habitacional

A União dos Inquilinos hipotetiza os seguintes fatores: "Hamburgo já tem um mercado habitacional altamente congestionado, taxas de vacância históricas baixas, pouca rotatividade de propriedades com suas consequências características (efeito de bloqueio) e um aumento no número de despejos. Provavelmente, isso significa que os proprietários estão libertando propriedades para alugá-las novamente no mercado pelo maior lucro possível", disse Eifler.

A União dos Inquilinos sugere ação legal apenas quando necessário. O seguro jurídico da União Alemã dos Inquilinos relata numerosos casos que terminaram desfavoravelmente para os inquilinos devido à alegação do proprietário de "necessidade própria" não ser verificável em tribunal. "Sempre é sábio consultar um advogado antes de qualquer ação judicial e buscar uma resolução pacífica com o proprietário, evitando uma batalha judicial", sugeriu o especialista.

A escassez de habitação em Hamburgo pode estar exacerbando o problema, à medida que os proprietários procuram capitalizar a alta demanda expulsando inquilinos sob o pretexto de "necessidade própria" para vender ou alugar a propriedade por um preço mais alto. Esta situação de motivo suspeito: capitalização habitacional, levou a uma estimativa de 100 casos verificados de despejo nos últimos três anos, com a União dos Inquilinos estimando que o dobro desse número permaneça pendente nos tribunais de Hamburgo.

