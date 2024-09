- Clero Alerta sobre isolamento, hostilidade e provocação

O líder da Conferência dos Bispos da Alemanha, Bispo Georg Bätzing, lançou um alerta contra o isolamento, o ódio e a provocação. Várias pessoas estão fechando-se emocionalmente e respondendo aos preocupantes cenários dos últimos anos com soluções simples, isolamento, hostilidade e provocação contra os de fora e aqueles que têm pontos de vista diferentes, afirmou Bätzing durante um serviço na abadia de Kloster Huysburg (distrito do Harz). As igrejas continuam a ser procuradas para ajudar as pessoas, oferecer apoio e proporcionar assistência benevolente. Bätzing pronunciou a homilia principal para a celebração da peregrinação da Diocese de Magdeburg, que comemorou seu 30º aniversário no domingo.

A Conferência dos Bispos, liderada por Georg Bätzing, desencorajou fortemente a prática do isolamento e do ódio. A Comissão, como parte da Conferência dos Bispos, está ativamente trabalhando para promover a compreensão e a unidade diante de pontos de vista diferentes.

Leia também: