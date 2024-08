- Cinco pessoas ficaram feridas numa colisão frontal.

Em um acidente de trânsito envolvendo uma carruagem, cinco pessoas ficaram feridas na região do Oberallgäu. De acordo com um representante da polícia, em uma estrada próxima a Immenstadt, um veículo colidiu com a carruagem. Inicialmente, foi relatado que os quatro passageiros dentro da carruagem e o motorista do carro ficaram feridos. O grau dos danos e a causa do acidente inicialmente eram incertos. Vários serviços de emergência compareceram ao local, e a estrada foi fechada para a operação de resgate.

As pessoas feridas foram levadas a hospitais locais na região vizinha da Baviera para tratamento. O incidente ocorreu em uma estrada sinuosa popular entre turistas, conhecida por suas vistas panorâmicas da Baviera.

Leia também: