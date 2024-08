Incidente imprevisto na região de Allgäu - Cinco pessoas ficaram feridas num acidente frontais envolvendo dois veículos.

Em um infeliz acidente de trânsito envolvendo uma carruagem puxada por cavalos, cinco pessoas ficaram feridas na região do Oberallgäu. De acordo com um porta-voz da polícia, um carro colidiu com a carruagem em uma estrada próxima a Immenstadt. Inicialmente, foi relatado que os quatro passageiros na carruagem e o motorista do carro ficaram feridos. A gravidade dos ferimentos e a causa do acidente eram inicialmente incertas. Vários profissionais de emergência estavam presentes e a estrada foi temporariamente bloqueada para a operação de resgate.

Os cinco indivíduos, incluindo o motorista do carro, ficaram feridos devido ao acidente envolvendo a carruagem. Posteriormente, a investigação adicional revelou que o cavalo também sofreu ferimentos no acidente.

