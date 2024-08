- Cinco indivíduos de origem afegã, provenientes da Baixa Saxónia, destinados a ser forçados a deslocar-se num avião.

Cinco criminosos sérios da Baixa Saxônia foram os primeiros indivíduos expulsos para o Afeganistão após o domínio dos Talibãs. Essa informação foi revelada pelo Ministério do Interior de Hannover. Os criminosos em questão tinham idades entre o final dos 20 e 30 anos. Seus crimes incluíam homicídio, estupro, lesões corporais graves, maus-tratos a pessoas vulneráveis, fraude e furto.

A ministra do Interior, Daniela Behrens, considerou essa deportação em massa um grande avanço. "A expulsão de criminosos sérios é fundamental para a segurança interna da Alemanha", afirmou a política do SPD. Os preparativos para a deportação estavam em andamento há vários meses, com autoridades federais e estaduais colaborando diligentemente.

1.000 euros para cada indivíduo deportado

Um porta-voz do Ministério do Interior revelou que cada pessoa expulsa da Baixa Saxônia recebeu 1.000 euros. Essa quantia era destinada a cobrir despesas de sobrevivência no Afeganistão por aproximadamente 6 a 9 meses. O porta-voz explicou que todos os estados participantes concordaram com esse valor.

O porta-voz do governo federal, Steffen Hebestreit, esclareceu: "Essas eram pessoas afegãs que eram todas criminosas condenadas, não tinham direito de residir na Alemanha e tinham ordens de expulsão contra elas". O voo decolou na manhã de sexta-feira do aeroporto de Leipzig/Halle.

