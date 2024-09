Cinco avanços de ponta no transporte comercial apresentados no evento IAA

A Feira Comercial de Veículos IAA Transportation (até 22 de setembro) se concentra principalmente em reduzir emissões de carbono e apresenta conceitos de direção elétrica para caminhões como tratores, vans e picapes. Além da eletrificação, caminhões a diesel também podem se tornar mais eficientes com inovações da indústria fornecedora.

ZF TrailTrax

Tratores semi-reboques operados a diesel continuarão em uso por algum tempo, mas com a ajuda da tecnologia de direção elétrica, eles podem melhorar significativamente a eficiência de combustível. A ZF apresenta a eletrificação parcial com TrailTrax, um conceito de reboque que pode reduzir as emissões de CO2 em até 16%. Um semi-reboque é equipado com o eixo elétrico AxTrax2 desenvolvido pela ZF. Este sistema recupera energia durante a frenagem, a converte em energia elétrica e a armazena em uma bateria. O potente eixo elétrico de 210 kW pode ser acionado usando a energia recuperada, aliviando assim a direção principal do trator e reduzindo o consumo de combustível. Esta tecnologia também funciona com tratores semi-reboques eletricamente acionados, aumentando seu alcance. Fabricantes líderes de reboques como Kässbohrer e Krone, assim como fornecedores de equipamentos de reboque e eixo BPW, começaram a implementar tecnologias TrailTrax, de acordo com a ZF.

IM Efficiency SolarOnTop

A empresa holandesa IM Efficiency cobre os tetos dos reboques de caminhão com painéis solares. Esses painéis carregam uma bateria adicional que fornece energia à rede a bordo. Assim, o alternador não precisa gerar energia para os consumidores auxiliares durante a viagem. Mesmo quando estacionado, os painéis podem carregar a bateria do caminhão, impedindo que o motor funcione. A economia de combustível alegada é de mais de 5%. Aproximadamente 2.000 litros de diesel podem ser economizados por ano. O tempo de retorno para uma instalação solar é estimado em três anos.

Michelin X Line Energy 3 e X Multi Energy 2

A Michelin, fabricante de pneus, apresenta dois novos tipos de pneus para caminhão, o X Line Energy e o X Multi Energy, na IAA. Eles se destacam pela resistência reduzida à rolagem e ajudam a reduzir o consumo de combustível. O X Line Energy 3, projetado para transporte de longa distância, recebeu a classificação de eficiência energética A. A Michelin alega uma economia de combustível de até 0,62 litros por 100 quilômetros. Com uma quilometragem de 150.000 quilômetros, podem ser economizados até 3 toneladas de CO2 em comparação com a média dos concorrentes. O Multi Energy 2, projetado para caminhões e veículos comerciais pesados nas rodovias, federais e estaduais, pode economizar até 0,5 tonelada de CO2 por ano com uma quilometragem de 100.000 quilômetros.

Módulo de Eficiência Retrofit Bosch

A Bosch apresenta uma solução retrofit na IAA que visa proporcionar um controle de velocidade mais inteligente. A Bosch promete instalação fácil e integração em sistemas existentes de transporte e gerenciamento de frota. O sistema ajusta a velocidade do veículo em tempo real sem a intervenção do motorista. Ao contrário do cruise control, o sistema é dito ajustar a velocidade dinamicamente com base na situação e escolher a velocidade ótima dependendo da situação. Isso pode economizar até 4% de combustível, em média.

Roda de Aço Leve Maxion Wheels

A Maxion, especialista em rodas, está apresentando uma nova roda de aço leve na feira de veículos comerciais, pesando menos de 30 quilos. A empresa visa reduzir as emissões de CO2 durante a produção em 60% por meio de métodos como o uso de aço verde, entre outros. Além disso, a Maxion alega ter alcançado uma significativa redução de peso nas rodas de aço para caminhões com um design de furos de ventilação em forma de folha. Isso resulta em uma economia de aproximadamente 3 quilos por roda, permitindo um aumento na carga útil de 40 quilos, que melhora a eficiência de combustível e reduz as emissões de CO2.

