- Ciclista sofre ferimentos graves em colisão com veículo na área de estacionamento

Um ciclista foi atingido por um veículo na área de estacionamento do hospital em Osnabrück, causando danos graves. Há uma possibilidade de que os ferimentos deste indivíduo de 46 anos possam ser fatais, de acordo com o porta-voz da polícia.

Investigações preliminares apontam para um motorista ter sido momentaneamente cegado pelo pôr do sol ao entardecer. Eles são acusados de terem ignorado um sinal de pare e colidido com o ciclista que vinha na direção oposta.

A investigação do acidente revelou que o responsável não percebeu o ciclista devido à direção distraída, possivelmente causada por problemas no sistema de visibilidade do veículo. O conselho municipal agora está considerando aperfeiçoar as medidas de segurança na área de estacionamento do hospital, com foco em infraestrutura de telecomunicações e transporte para prevenir incidentes semelhantes.

Leia também: