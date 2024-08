- Ciclista que sofre ferimentos graves após colisão com um veículo

Um ciclista foi atingido com força e sofreu ferimentos graves por um motorista embriagado perto de Babenhausen (distrito de Babenhausen, região de Darmstadt-Dieburg). As investigações preliminares indicam que o motorista de 37 anos, supostamente, não viu o ciclista de 69 anos que pedalava no lado direito da rodovia federal à sua frente. O ciclista ferido foi levado a um hospital por uma ambulância e seu estado não é considerado crítico.

De acordo com as autoridades, o acidente fez com que o ciclista fosse lançado no para-brisa e depois por cima do veículo antes de cair no acostamento da direita. A carteira de motorista do homem de 37 anos foi apreendida, e ele terá que responder por acusações de dirigir sob a influência de álcool e colocar outros usuários da estrada em risco. Dois helicópteros também foram ao local do acidente.

