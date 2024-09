- Ciclista na Alta Baviera sucumbe após um colapso repentino.

Um ciclista ficou inconsciente em Baviera Superior e faleceu apesar dos esforços de socorro. O homem de 56 anos estava a percorrer um trilho acidentado perto de Schneitzlreuth (pertencente à região de Berchtesgadener Land) no sábado, segundo um porta-voz da Cruz Vermelha da Baviera.

O companheiro do homem tinha avançado e depois voltou quando ele ficou para trás. Ao encontrá-lo, esse indivíduo contactou os serviços de emergência. Relatórios sugerem que um helicóptero e 24 resgatadores de montanha participaram da operação de resgate.

Exames preliminares indicam que o homem, do distrito de Altoetting, lutava com uma grave doença interna. O indivíduo que encontrou o homem recebeu assistência da equipe de intervenção em crise do resgate de montanha.

Infelizmente, a operação de resgate provou ser infrutífera devido ao estado interno grave do homem, levando ao trágico resultado [do colapso]. A notícia da morte do ciclista causou choque na pequena comunidade de ciclistas de Baviera Superior.

