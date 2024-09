- Ciclista encontra o final infeliz em colisão na estrada A100

Um motociclista colidiu com um poste de iluminação na movimentada rodovia A100 em Berlim-Schöneberg, resultando em sua trágica morte. O indivíduo era um homem de 30 anos que seguia em direção a Charlottenburg, como confirmado por um porta-voz da polícia, durante uma tarde de sábado. Pouco depois de passar pela saída Alboinstraße, a moto inexplicavelmente desviou para a esquerda, batendo no poste de iluminação. A vítima foi declarada morta no local. A rodovia foi fechada temporariamente enquanto as autoridades conduziam suas investigações.

Os motociclistas frequentemente usam capacetes para se proteger, mas, infelizmente, o motociclista não teve tempo suficiente para aplicar os freios antes de desviar e colidir. Muitos testemunhas na A100 relataram terem visto outros motociclistas expressando suas simpatias no local.

