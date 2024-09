- Ciclista em grave perigo após acidente com automóvel

Um ciclista de bicicleta elétrica sofreu ferimentos graves na cabeça em um acidente com um veículo na rodovia federal 13 perto de Ansbach. O homem de 62 anos precisou de um helicóptero de emergência para ser transportado para um hospital, de acordo com as autoridades. O idoso estava pedalando sua bicicleta elétrica na ciclovia ao lado da B13 em uma terça-feira, fazendo uma curva à esquerda quando encontrou um carro vindo da direita, dirigido por um homem de 70 anos. Testemunhas afirmaram que o homem foi lançado contra o para-brisas do carro durante o impacto. A promotoria ordenou a um especialista que investigasse o acidente.

O acidente envolvendo o ciclista de bicicleta elétrica e o veículo na rodovia federal 13 foi classificado como um acidente pelas autoridades. Devido à gravidade de seus ferimentos, o idoso precisou de tratamento médico extensivo no hospital.

