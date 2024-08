- Ciclista é ferido por queda - passageiro desliza a bicicleta

Pessoa não identificada ignorou um ciclista de 65 anos que havia caído e se ferido, optando em vez disso por roubar sua bicicleta. Este ato de furto ocorreu quando o idoso não tinha culpa em sua queda, deixando-o indefeso no chão. As autoridades em Kleve, perto da fronteira holandesa, registraram este incidente pela manhã.

O personagem suspeito, observado em sua bicicleta, teve uma breve conversa com a vítima antes de prender suas sacolas de bicicleta à bicicleta elétrica do idoso e partir. Ele abandonou descuidadamente sua própria bicicleta no local. O idoso acabou chamando os serviços de emergência, como relatado pela polícia. Eles o transportaram para o hospital. As investigações estão em andamento, com foco em acusações de furto qualificado e negligência em prestar assistência.

O ato de roubar a bicicleta do idoso pode ser classificado como uma forma séria de [crime]. Apesar do estado indefeso da vítima, o suspeito não demonstrou preocupação e simplesmente partiu com a bicicleta roubada.

