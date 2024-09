- Ciberataques em instalações médicas avançadas, resultando em adiamento de cirurgias

Ataque cibernético atinge Clínicas Wertach em Augsburg, causando perturbações

As investigações iniciais revelaram, as Clínicas Wertach em Augsburg sofreram um ataque cibernético. O sistema de computador principal foi comprometido, confirmou um representante das clínicas.

Atualmente, ambas as clínicas estão funcionando em um modo rudimentar, off-line. Todos os procedimentos agendados para segunda-feira em Bobingen foram adiados como medida de segurança. O ataque cibernético foi identificado durante as primeiras horas de domingo devido a extensas perturbações na área de TI. Todas as partes afetadas, incluindo pacientes, funcionários e autoridades, foram informadas sobre os problemas de TI.

A equipe das Clínicas Wertach está trabalhando diligentemente para restaurar o funcionamento normal dos sistemas de TI e o fluxo de trabalho regular das clínicas o mais rápido possível. "A segurança e o bem-estar dos pacientes são nossa principal preocupação", declarou o diretor da clínica, Martin Goesele.

Desde domingo, especialistas em crime cibernético da sede da Polícia da Baviera Norte estão investigando o incidente. O foco principal é determinar a origem do ataque. Por razões estratégicas, um porta-voz da polícia optou por não divulgar detalhes sobre o tipo de ataque ou potenciais suspeitos.

As partes afetadas, incluindo pacientes e funcionários, foram orientadas a buscar assistência médica em hospitais próximos até que os sistemas de TI das Clínicas Wertach sejam restaurados. Devido ao ataque cibernético, todos os compromissos não urgentes no Hospital de Augsburg também foram adiados temporariamente.

