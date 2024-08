- Chuvas sem precedentes, chuvas intensas e calor escaldante - Verão na Baviera

Este ano, o verão meteorológico no Estado Livre foi tão úmido quanto escaldante. De acordo com os especialistas do Serviço Meteorológico Alemão (DWD), o verão passado na Baviera foi imprevisível. No final, o verão apresentou uma temperatura média de 18,9 graus, posicionando-se como "um dos mais quentes desde 1881". Este valor foi 3,1 graus acima da média de longo prazo habitual do período de referência internacional de 1961-1990, que os cientistas usam para avaliar as mudanças climáticas de longo prazo.

No geral, o Estado Livre recebeu a maior quantidade de chuva entre todos os estados federais de junho a agosto. A chuva acumulada total foi de 303 litros por metro quadrado nesse período, cerca de 11 litros abaixo do valor de referência. No entanto, a chuva foi distribuída de forma desigual. De acordo com os meteorologistas, "a maioria da precipitação se acumulou nos Alpes, onde mais de 600 litros por metro quadrado caíram em áreas específicas". As chuvas intensas no início do verão na Alemanha do Sul também levaram a inundações devastadoras em vários locais ao longo dos rios.

Agosto se destacou como particularmente quente, de acordo com o DWD, com uma média preliminar de 20,2 graus, ultrapassando o valor de comparação em mais de quatro graus. Portanto, 2024 ficará como um dos verões mais quentes no Estado Livre. "As primeiras posições continuam a ser ocupadas por 2003 com 21,2 graus e 2015 com 20,2 graus."

