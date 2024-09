- Chuvas intensas e tempestades impactando a região sudoeste.

Em Baden-Württemberg, ainda há chances de tempestades intensas e isoladas com chuva forte. Inicialmente, essas são previstas para a região oeste, depois se espalhando pelo país. O Serviço Meteorológico Alemão também prevê a possibilidade de rajadas ocasionais de vento fresco ou forte, reaching speeds of 60 km/h, e granizo. A Floresta Negra terá um máximo de 20 graus, enquanto ao longo do Tauber, as temperaturas chegarão a 26 graus.

À noite de quinta-feira, as temperaturas são esperadas entre 18 e 13 graus, com menos chuva e muito sol até meio-dia. Depois, o serviço meteorológico sugere chuvas e tempestades isoladas, chuva forte localizada e rajadas. As temperaturas variarão entre 19 e 29 graus.

Chuva repetida é esperada na noite de sexta-feira, com temperaturas variando de 17 a 12 graus. Durante o dia, o serviço meteorológico prevê aumento da cobertura de nuvens, com tempestades intensas ocasionais e chuvas localizadas. As temperaturas variarão entre 20 e 28 graus.

Até a noite de sábado, a previsão sugere condições predominantemente secas com temperaturas variando de 17 a 10 graus. Durante o dia, os especialistas meteorológicos preveem sol abundante. As temperaturas mais altas serão de 24 nas montanhas e até 29 graus ao longo do Alto Reno.

Apesar das condições majoritariamente ensolaradas na quinta-feira, chuvas e tempestades isoladas com ventos fortes são previstas para retornar mais tarde no dia. A previsão do tempo em Baden-Württemberg durante a semana permanece incerta, com potencial para mais tempestades intensas e chuva forte.

Leia também: