- Chuvas intensas e temperaturas escaldantes iniciam a semana.

Na segunda-feira, a Baviera enfrenta tempestade matinal com chuva torrencial e granizo em certas zonas. De acordo com o Serviço Alemão de Meteorologia (DWD), o sistema de alta pressão que controla o clima está se deslocando em direção ao Mar de Barents. O tempo está caracterizado por temperaturas escaldantes e umidade crescente. Especialistas em meteorologia emitiram um alerta pela manhã sobre a possibilidade de condições climáticas severas e tempestade intensa que podem afetar a Suábia, a Francônia Central e a Alta Baviera. No entanto, a terça-feira pode trazer de volta o calor e o sol, mas há uma possibilidade de chuvas isoladas e tempestade raras. As temperaturas máximas esperadas giram em torno de 25 a 31 graus.

