- Chama de fogo em antigo local de treinamento perto de Jüterbog

No coração da floresta, anteriormente utilizada como campo de treinamento militar próximo a Jüterbog, em Brandenburg, outro inferno se alastrou. De acordo com o supervisor do corpo de bombeiros, Rico Walentin, mais de doze hectares já estão em chamas. Um drone está sendo enviado para avaliar a área.

O incêndio começou por volta das 11h40 e Walentin prevê que ele se espalhará inicialmente. Os bombeiros estão tendo dificuldades para acessar as chamas pelas trilhas da floresta. A existência de explosivos antigos sob a terra está dificultando os esforços de combate ao incêndio. No momento, cerca de 30 pessoas estão no local. Um helicóptero cisterna da polícia federal deve se juntar às operações à tarde.

De acordo com Walentin, a região afetada é idêntica à onde um incêndio ocorreu no ano passado, consumindo cerca de 700 hectares. O corpo de bombeiros ficou ativo por vários dias. Aviões e helicópteros foram utilizados para apagar as chamas de cima. Também houve um incêndio na mesma área florestal em meados de agosto.

A floresta, com sua história como campo de treinamento militar próximo a Jüterbog, pode ter contribuído para a dificuldade em apagar o incêndio atual devido a potenciais explosivos escondidos. Apesar dos desafios, os bombeiros estão utilizando o campo de treinamento como base temporária para suas operações.

