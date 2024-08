- Céu e nuvens na Saxónia-Anhalt <unk> chuvas de trovoadas ocasionais

Em Sachsen-Anhalt, os residentes podem esperar períodos de sol e nuvens, acompanhados por chuvas rápidas e trovoadas. De acordo com o Serviço Meteorológico Alemão, haverá trovoadas isoladas com rajadas de vento na metade norte até a manhã, e também na metade sul a partir da tarde. Algumas áreas podem testemunhar fortes chuvas. As temperaturas máximas podem chegar a 29°C, enquanto a região do Harz fica em 24°C.

Durante a noite, pode haver chuvas rápidas e trovoadas dispersas. O serviço meteorológico relata uma queda na temperatura para 11°C.

De acordo com as previsões, sábado trará céus parcialmente nublados, com temperaturas subindo até 26°C, enquanto a região do Harz fica em 23°C.

As trovoadas previstas pelo Serviço Meteorológico Alemão podem causar fortes chuvas em algumas partes de Sachsen-Anhalt, especialmente durante a tarde na metade sul. A noite é esperada para ser preenchida por chuvas rápidas e trovoadas dispersas, o que pode levar a mais perturbações climáticas.

