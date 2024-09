- Cessação da operação da SEK na sequência de um cenário de ameaça potencial em Wuppertal

Relatório de Situação de Emergência na Tarde de Terça-feira em Wuppertal. De acordo com declarações de um representante da polícia à agência de notícias DPA, a causa foi "circunstâncias potencialmente perigosas" nas proximidades do centro de empregos localizado no distrito de Barmen - felizmente, essa suspeita provou ser infundada.

Incerteza em Wuppertal

Além disso, uma equipe tática especializada (SEK) estava presente, e em certo momento, um helicóptero da polícia sobrevoou o local. A área foi isolada com barreiras. De acordo com os relatórios do "Jornal Oeste-Germânico", um número indeterminado de indivíduos permaneceu dentro do complexo.

No final da tarde, ficou claro que um alarme falso havia sido acionado, o que resultou em um estado de alerta aumentado devido aos medos de um possível crime, uma vez que o centro de empregos foi inicialmente considerado um local de perigo. Apesar do alarme falso, a área permaneceu isolada pelas autoridades até que a situação fosse investigada e esclarecida.

Nota do Editor: Este artigo foi revisado várias vezes.

