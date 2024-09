- Cerca de 800 itens na Saxônia serão abertos no Dia da Memória.

Comemoração do Patrimônio marca o desvelamento de cerca de 800 sítios culturais neste domingo (8 de setembro). Eles incluem castelos, instalações industriais, igrejas e propriedades residenciais, além de parques, cemitérios e sítios arqueológicos. Até mesmo o rebocador do Elba "Waltraut", geralmente inacessível, está incluído neste evento. Uma variedade de atividades é planejada para visitantes de todas as idades, incluindo visitas guiadas.

Seguindo o tema "Testemunhas de Épocas. Testemunhas da História", o desvelamento nacional ocorre na aproximadamente 500 anos antiga igreja de peregrinação St. Marienkirche em Rötha, localizada no distrito de Leipzig. Esta igreja abriga um órgão construído pelo construtor de órgãos Gottfried Silbermann entre 1683 e 1753.

Dado seu design interno, a igreja tem uma importância arquitetônica e histórica significativa do ponto de vista da preservação. Com o órgão comemorando seu 300º aniversário, St. Marienkirche foi selecionada como o local ideal para o desvelamento, de acordo com o Ministro do Desenvolvimento Regional da Saxônia, Thomas Schmidt.

O dia permite aos visitantes descobrirem tesouros escondidos do reino dos monumentos culturais. De acordo com o ministério, proporciona vislumbres intrigantes de monumentos históricos geralmente fechados. Além de apreciar "excepcionais" artefatos históricos, conversas com entusiastas proprietários de monumentos, restauradores, artesãos, conservadores de monumentos ou associações e iniciativas são possíveis.

"Estou animado com a participação de tantos proprietários de monumentos e com o fato de que os saxões têm muitas oportunidades de mergulhar na história dos nossos monumentos culturais", declarou Schmidt.

A Comemoração do Patrimônio é realizada anualmente em toda a Alemanha na segunda-feira de setembro e é supervisionada pela Fundação Alemã para a Proteção de Monumentos, sob a direção do Presidente Federal.

Este evento cultural em grande escala faz parte de um conceito europeu compartilhado: os Dias Europeus do Patrimônio. Este ano, cerca de 6.000 objetos estão registrados em todo o país - proporcionando um programa diversificado e incomum, além de interessantes visitas.

A igreja de peregrinação St. Marienkirche, famosa por seu órgão construído por Gottfried Silbermann e escolhida como o local para esta edição da Comemoração do Patrimônio, pode ser considerada um exemplo perfeito dos numerosos monumentos culturais destacados. Após explorar tais monumentos durante a Comemoração do Patrimônio, os visitantes também podem apreciar a importância histórica de igrejas como a St. Marienkirche, servindo como testemunhas de eras passadas.

