- Cerca de 455 vagas permanentes de professores em Brandemburgo permanecem vagas

Para o ano letivo que se aproxima, ainda há 455 vagas de ensino integral não preenchidas em Brandenburg. Até 29 de agosto, 378 dessas vagas haviam sido anunciadas, de acordo com o Ministro da Educação Steffen Freiberg (SPD) durante uma conferência de imprensa na chancelaria do estado. A diferença entre as duas figuras é atribuída a processos de recrutamento em andamento e vagas que ainda não foram anunciadas, explicou o ministério.

Quanto às vagas, Freiberg admitiu: "Era previsível que não conseguiríamos preencher completamente a lacuna." Ele enfatizou que a situação não podia ser escondida e a falta de professores era o maior desafio, afetando todas as escolas do estado.

No entanto, o ministro garantiu que as horas de ensino básicas seriam mantidas para todas as escolas. Em caso de necessidade, os cortes seriam feitos primeiro nas disciplinas eletivas, e se ficar muito apertado, as horas de apoio seriam reduzidas. "O impacto varia", disse Freiberg. Escolas maiores estão melhor equipadas para gerenciar a falta do que as menores.

Foram contratados vários lateral entrants recentemente

No total, foram contratados 1.512 professores permanentemente e 1.601 temporariamente. Isso inclui aproximadamente 1.700 lateral entrants. De acordo com o ministro, isso significa que há tantos professores trabalhando nas escolas de Brandenburg quanto há nas últimas duas décadas.

Isso também é devido a iniciativas como o programa 63+, que apoia a continuação do emprego de professores. Até agora, isso beneficiou mais de 430 professores para o próximo ano letivo.

Freiberg mencionou que estão considerando usar posições da faculdade de educação da Universidade de Potsdam para a falta de professores, já que afirmou: "Estamos explorando a possibilidade de contratar professores da faculdade de educação da Universidade de Potsdam".

