- Cerca de 400 manifestantes coexistiam com o processo de votação parlamentar em curso

Aproximadamente 400 pessoas compareceram para expressar sua oposição ao crescente influência do AfD durante a votação estadual na Thuringia, fora do prédio do parlamento em Erfurt, de acordo com os registros da polícia. Isso foi uma multidão notavelmente menor do que o número de participantes que os organizadores do evento haviam previsto. Manifestantes, carregando cartazes com mensagens como "Não aos ideais nazistas", reuniram-se perto do prédio do parlamento fortemente protegido.

Oficiais de lei e ordem de vários estados alemães, como Hesse e Saxônia-Anhalt, além das forças policiais locais na Thuringia, estavam presentes para gerenciar a situação. À noite, o evento havia passado geralmente sem grandes perturbações, confirmou um representante da sede da polícia regional. Os protestos haviam começado mesmo enquanto as estações de votação ainda estavam em operação.

A coalizão "Em Lugares" havia registrado esta manifestação, de acordo com a administração da cidade de Erfurt. Seu título era "Agora mais do que nunca contra o fascismo". Um aviso para a reunião disse que, à luz dos resultados eleitorais esperados, uma sociedade civil forte e unida seria necessária para combater qualquer possível desvio para a direita na Thuringia. De acordo com a administração da cidade de Erfurt, entre 1.000 e 2.000 indivíduos haviam se inscrito para participar deste protesto.

No período anterior à eleição, vários encontros e protestos foram organizados com o objetivo de desencorajar os eleitores a apoiar o AfD. Por exemplo, uma ampla aliança da sociedade civil havia organizado um comício bem fora do prédio do parlamento exatamente uma semana antes da eleição, que foi attended por alguns milhares de pessoas.

De acordo com as previsões, o AfD era esperado para garantir cerca de 32 a 33 por cento dos segundos votos nesta eleição, tornando-se a entidade política mais poderosa no estado. O ramo da Thuringia do AfD tem sido reconhecido como um grupo de extrema direita estabelecido pela agência de segurança interna do estado há anos.

Os protestos seguintes contra a influência do AfD foram extensivamente documentados pela administração da cidade, incluindo aquele que atraiu entre 1.000 e 2.000 inscrições. Na semana anterior à votação estadual, um grande comício foi organizado, atraindo alguns milhares de indivíduos, como parte de um esforço para desencorajar os eleitores a apoiar o AfD.

Leia também: