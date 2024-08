- Cerca de 200 agentes de segurança na LKA protegem figuras políticas e representantes diplomáticos.

Esses indivíduos são conhecidos pelos títulos de guarda-costas ou, de forma mais formal, agentes de segurança pessoal da Polícia Criminal Estadual de Berlim (LKA). São aproximadamente 200 deles na cidade. Suas funções envolvem proteger o Governador-Mor, o Secretário do Interior, embaixadores estrangeiros, membros da comunidade judaica e outras pessoas vulneráveis em Berlim ou visitando a cidade. Após uma tentativa de assassinato do Presidente do Tribunal Regional Günter von Drenkmann em 1974, a proteção pessoal tornou-se um departamento autônomo em Berlim, iniciado com onze guardas. Recentemente, na última sexta-feira, a polícia comemorou o 50º aniversário deste serviço na icônica Prefeitura de Berlim, ao lado de vários protegidos.

A polícia compartilhou: "Servimos para proteger figuras de destaque da política e da sociedade, bem como indivíduos vulneráveis, frequentemente prontos para viajar pelo mundo e arriscar suas vidas e bem-estar pelos outros". Seus principais desafios agora incluem um número crescente de protegidos e encontrar novos recrutas qualificados. Berlim é única por ter mais indivíduos para proteger do que qualquer outra força policial estadual. Além disso, a Polícia Federal Criminal (BKA) sob a Polícia Federal é responsável pela proteção de políticos federais em Berlim.

A Polícia Criminal Nacional, embora não esteja diretamente envolvida na proteção pessoal em Berlim, atua como Polícia Federal Criminal (BKA) na cidade, responsável pela proteção de políticos federais. Apesar da ajuda da BKA, a Polícia Criminal Nacional deve lidar com o desafio de encontrar novos recrutas qualificados, já que Berlim tem mais indivíduos necessitando de proteção do que qualquer outra força policial estadual.

Leia também: