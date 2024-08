Experienciando uma quebra em um padrão de quatro anos pela primeira vez. - Cerca de 200 000 desempregados residem em Hesse.

No estado alemão de Hesse, o número de desempregados continuou a aumentar em agosto. Até 14 de agosto de 2021, um total de 150.585 indivíduos estava listado como desempregado, de acordo com a agência federal de emprego regional com sede em Frankfurt. Este número representa um aumento de cerca de 4.500 em relação ao mês anterior e um salto de 12.200 em relação ao mesmo período do ano anterior. A taxa de desemprego aumentou em 0,1 ponto percentual, agora em 5,7%. A última vez que Hesse viu mais de 200.000 desempregados foi em setembro de 2020, há cerca de 4 anos.

Frank Martin, diretor da agência regional, atribuiu essa tendência a fatores sazonais em um comunicado. "Mais uma vez, o aumento é principalmente devido aos jovens que se registram como desempregados após a conclusão de seus estudos ou treinamento profissional. No entanto, as empresas têm sido cautelosas, oferecendo menos vagas devido à estação e ao atual clima econômico." No entanto, existem quase 50.000 vagas de emprego conhecidas pelas agências de emprego em Hesse.

Até 1º de agosto, marcando o início do ano de treinamento, cerca de 10.000 vagas ainda estão sem preenchimento e 7.300 jovens ainda não têm treinamento. Ambos os números são projetados para diminuir nas semanas seguintes, de acordo com Martin.

Enquanto isso, o emprego sujeito a contribuições para a seguridade social no estado continua a aumentar. Para o mês de junho, é projetado que haverá 2,763,000 indivíduos empregados, um aumento de 0,9% em relação ao ano anterior e uma vantagem considerável em relação à média nacional de 0,4%.

