- Cerca de 150.000 pessoas participam das festividades do Dia da Saxônia-Anhalt em Stendal.

Aproximadamente 150.000 participantes comemoraram em Stendal o "Dia de Saxônia-Anhalt" durante o fim de semana. Os organizadores do evento ficaram otimistas após o término dos três dias de celebração, elogiando a eficácia das medidas de segurança reforçadas. Essas medidas foram implementadas devido ao incidente islamista em um festival folclórico em Solingen, na Renânia do Norte-Vestfália.

Foram relatados 23 incidentes criminais, informou o chefe da estação de polícia de Stendal, Andreas Krautwald. Esse número representa uma taxa abaixo da média para eventos desse tipo. Os delitos incluíram infrações relacionadas a drogas, coerção, injúrias e lesões corporais, e a polícia também está investigando um suposto estupro. As autoridades não puderam fornecer detalhes devido às necessidades de proteção da vítima. Cerca de 550 pessoas foram submetidas a verificações ao longo do fim de semana, a maioria das quais não resultou em nada, revelou o oficial.

O evento combinou um toque cosmopolita, atividades emocionantes e tranquilidade, afirmou a porta-voz adjunta do governo, Ute Albersmann. "Foi realmente uma celebração estadual que reuniu todo o estado", expressou o prefeito independente de Stendal, Bastian Sieler.

O Dia de Saxônia-Anhalt terminou no domingo com um desfile de quase um quilômetro pelo centro de Stendal. O caráter diversificado do estado foi destacado, elogiou o Ministro-Presidente Reiner Haseloff (CDU) após a participação de cerca de 3.000 participantes.

O desfile de duas horas, que viu várias regiões serem apresentadas vividamente, é considerado o ponto culminante do maior festival folclórico de Saxônia-Anhalt. Participaram associações e voluntários de todo o estado federal, de acordo com os organizadores. No total, 10.000 pessoas participaram do Dia de Saxônia-Anhalt. O próximo festival estadual está programado para 2026 em Bernburg.

