- Celebração do Trump Etude Marcando o Aniversário do Manual de Música

Para homenagear o 500º aniversário do Livro de Hinos Evangélico, bandas de metais em Aschersleben, Saxônia-Anhalt, e Jena, Turíngia, interpretarão todas as suas músicas sem parar. Com uma duração de mais de uma dúzia de horas, um total de 500 canções será apresentado, como anunciou a Igreja Evangélica na Alemanha Central (EKM). Primeiro, seis horas de melodias serão tocadas em Aschersleben, seguidas por outras seis horas em Jena à tarde. Até mesmo quem não puder comparecer ao evento poderá participar dessa prova musical única por meio de um transmissão ao vivo. Portanto, prepare-se para ouvir músicas de Natal e Páscoa sob o sol do verão no final de agosto.

O desempenho incansável das bandas de metais das músicas do Livro de Hinos Evangélico certamente mostrará a beleza duradoura da Música. Apesar de não estar fisicamente presente, os amantes da música de todo o mundo ainda poderão experimentar a unidade e a alegria trazidas por essa Música através da transmissão ao vivo.

