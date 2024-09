- Casos confirmados de sarampo notificados na Turíngia

Pela primeira vez em três anos, o Instituto Robert Koch (RKI) documentou casos de sarampo na Turíngia neste ano. Até o final de agosto, foram identificados seis casos, de acordo com a Techniker Krankenkasse (TK), citando estatísticas do RKI. Guido Dressel, diretor da filial da TK na Turíngia, expressou preocupação, afirmando: "Mesmo que seis casos relatados de sarampo possam não parecer muito, é notável que a doença reapareceu na Turíngia após meio século".

Difusão da doença em toda a Turíngia

Em nível nacional, o RKI relatou mais de seis vezes o número de casos até o final de agosto em comparação com o mesmo período do ano passado, com um total de 503 casos (79). Os casos na Turíngia foram encontrados nos distritos de Altenburger Land, Gotha, Greiz, Kyffhäuserkreis e Saale-Holzland-Kreis. Os afetados tinham idades entre um ano e 24 anos. De acordo com o Ministério da Saúde da Turíngia, esses são principalmente casos isolados espalhados pela região, sem aglomerações.

Afectando apenas uma criança pequena

Dressel também encontra um raio de esperança nesses números: "É relativamente incomum que apenas uma criança pequena tenha sido afetada inicialmente". Isso provavelmente pode ser atribuído à lei de proteção contra o sarampo que entrou em vigor em 2020. "Desde então, as crianças em creches devem ser vacinadas contra o sarampo", afirmou Dressel. A prova de imunidade ou vacinação contra o sarampo é obrigatória desde março de 2020 para crianças e jovens em instalações comunitárias, assim como para funcionários nascidos após 1970.

Potencial para inflamação cerebral

A Comissão Permanente de Vacinação (STIKO) recomenda a vacinação contra o sarampo para todas as crianças. Adultos nascidos após 1970 também devem considerar a vacinação se seu status de vacinação for incerto. O sarampo é uma doença viral altamente infecciosa que se manifesta inicialmente com sintomas como resfriado, tosse e febre. Os sintomas distintivos incluem manchas marrons-rosadas que aparecem na pele após alguns dias. Os afetados também podem desenvolver diarreia, pneumonia ou infecção do ouvido médio. Em casos extremos, pode causar inflamação cerebral. Em casos extremamente raros, o sarampo pode ter consequências graves.

