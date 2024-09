- "Caso de casamento fraudulento revisto no tribunal - Veredicto iminente"

Em um julgamento futuro por fraude, um necrotério com 50 anos terá suas alegações finais ouvidas hoje (13:00) no Tribunal Local em Rostock. Uma sentença é esperada, com o réu acusado de fraudar grandes quantidades de dinheiro, negligenciar ou atrasar o pagamento de contas de contratantes e violar repetidamente compromissos de empréstimo de fevereiro de 2020 a março de 2022. Após aconselhamento jurídico, o indivíduo admitiu a culpa. As sentenças propostas variam de dois anos e sete meses a dois anos e onze meses.

Anteriormente, o mesmo tribunal sentenciou o indivíduo a três anos e dez meses de prisão em maio de 2023 por enganar várias mulheres e explorar, segundo as conclusões do tribunal, as vulnerabilidades emocionais de suas vítimas. No entanto, essa sentença ainda não foi finalizada. Os incidentes foram revelados através do documentário da ARD, "O Enganador Emocional".

A condenação anterior do indivíduo decorreu de um processo no [[Tribunal de Primeira Instância] em Rostock], onde foi sentenciado a três anos e dez meses de prisão por fraudar dinheiro de várias mulheres. Embora essa condenação tenha sido confirmada, ainda não foi totalmente executada devido à finalização pendente.

Leia também: