- Capri-Sun inicia uma petição online defendendo o uso de canudos alternativos.

Capri-Sun Defende Retorno de Canudos de Plástico na UE por Meio de Petição Online

A Capri-Sun, conhecida por seus saquinhos de bebidas, lançou uma petição online no change.org com o objetivo de recolher um milhão de assinaturas em apoio ao retorno dos canudos de plástico. Após recolher essas assinaturas, a Capri-Sun planeja apresentá-las à Comissão Europeia. Em uma entrevista a um jornal suíço há duas semanas, o CEO Roland Weining expressou seu desejo de trabalhar em direção a uma exceção à proibição da UE sobre canudos de plástico de uso único.

No entanto, Adriana Neligan, especialista em economia circular com sede no Instituto da Economia Alemã em Colônia, questiona a possibilidade de uma exceção. Andreas Hermann, especialista do Oeko-Institut em Darmstadt, compartilha dessa opinião, afirmando que a diretiva da UE se concentra na proteção ambiental e que não há menção de exceções quanto aos canudos de plástico.

A Capri-Sun vem usando canudos de papel desde 2021, mas anunciou sua intenção de voltar aos canudos de plástico na Suíça e nos países vizinhos. A empresa tem sede em Zug, na Suíça, que está isenta da proibição da UE.

Especialista Cético Sobre Reversão da Proibição da UE

A especialista Neligan também assume que a proibição da UE sobre itens de plástico de uso único de 2021 não será revertida. No entanto, Neligan apontou potenciais falhas nos canudos de papel, afirmando que muitos não duram nem mesmo uma única utilização. "O problema é: por quanto tempo um produto pode ser usado? E a resposta, é claro, melhora o equilíbrio ambiental." Por exemplo, sacos plásticos reciclados têm melhor equilíbrio ambiental do que sacos de papel.

Atualmente, o porta-voz da Capri-Sun destacou que a empresa está avaliando a possibilidade de permitir que os consumidores descartem tanto os saquinhos de bebidas quanto os canudos, ambos feitos de polipropileno, juntos no lixo plástico reciclável. O polipropileno é um material plástico. Atualmente, o saquinho de bebidas clássico de 200 ml ainda contém alumínio. No futuro, o saquinho de bebidas será feito inteiramente de polipropileno.

Apesar da petição online da Capri-Sun que busca trazer de volta os canudos de plástico com mais de um milhão de assinaturas, a especialista Adriana Neligan duvida que a proibição da UE sobre itens de plástico de uso único será revertida. Além disso, a diretiva da UE, focada na proteção ambiental, não inclui nenhuma exceção para canudos de plástico.

Leia também: