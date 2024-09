- Capitães da Seleção Alemã desde 2000: Declínio, brilho e dignidade notável

Desde que Fritz Walter se tornou campeão do mundo em 1954, o papel de capitão da seleção alemã de futebol tornou-se uma posição pública significativa. Franz Beckenbauer deteve o título 50 vezes, liderando a equipe à vitória na Copa do Mundo de 1974. Com a saída de Ilkay Gündogan da equipe da Associação Alemã de Futebol (DFB), um novo líder é procurado para o início da nova temporada internacional.

É provável que o técnico principal Julian Nagelsmann, que prefere uma hierarquia plana, confie a posição a Joshua Kimmich após a reunião da equipe da DFB em Herzogenaurach hoje. "Dado que fui o segundo capitão durante os Europeus e agora Ilkay se aposentou, as responsabilidades estão sendo redistribuídas, as cartas estão sendo repuxadas", afirmou Kimmich após a vitória de 2:0 do Bayern de Munique sobre o SC Freiburg na Bundesliga no domingo à noite. Kimmich, aos 29 anos, estaria assumindo um grande papel. No entanto, a mudança de liderança neste século nem sempre foi tranquila.

O Recomeço Pós-2000 sob a Gestão da Equipe da DFB

O regime de Rudi Völler após a saída precoce na Euro 2000 foi mais difícil do que muitos lembram hoje. A classificação para a Copa do Mundo foi angustiante. O capitão Oliver Bierhoff foi particularmente criticado. O "Garoto de Ouro" da vitória na Euro 1996 não era mais garantido como titular e estava chegando ao fim de sua carreira. Meio ano antes da Copa do Mundo de 2002, ele renunciou ao cargo.

"É positivo que ele tenha posto fim ao enfoque incessante e infundado em sua pessoa como capitão", explicou Völler. Oliver Kahn assumiu o cargo de capitão. Sob o comando de Kahn, a equipe da DFB chegou à final na Ásia.

De Oliver Kahn para Michael Ballack

Jürgen Klinsmann foi nomeado treinador da seleção nacional após o fracasso na Euro 2004. Uma de suas primeiras decisões foi substituir Kahn como capitão. "Prefiro um jogador de campo que tenha contato com todas as unidades da equipe e assuma o comando em momentos desafiadores", explicou Klinsmann sua decisão em favor de Michael Ballack.

Kahn foi gradualmente afastado. Pouco antes do "Milagre de Verão", Kahn também foi substituído como número um, com Jens Lehmann no gol para a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Kahn engoliu sua considerável decepção e recebeu um jogo de despedida como capitão contra Portugal (3:1) no jogo pelo terceiro lugar - embora já tivesse se aposentado do futebol internacional.

De Michael Ballack para Philipp Lahm

A falta de Boateng na final da Copa da Inglaterra mudou acidentalmente a história do futebol alemão. Ao lesionar Ballack, ele impediu o capitão de participar da Copa do Mundo de 2010. Lahm foi inicialmente nomeado capitão do torneio pelo treinador da seleção nacional Joachim Löw. Como líder de uma equipe jovem e bem-sucedida, ele brilhou na África do Sul. Ninguém sabia então: Ballack não voltaria à equipe da DFB.

Uma lesão o tirou de cena no outono de 2010. Löw não via mais uso para o antigo líder. Após uma reunião controversa em março de 2011, ambas as partes se separaram com perspectivas diferentes. Ballack ainda acreditava em um retorno, enquanto Löw declarava o contrário. A divisão não poderia ser reparada. Ballack acusou Löw de "desonestidade" e optou por não ter um jogo de despedida como jogador nacional.

De Philipp Lahm para Bastian Schweinsteiger

Pela primeira vez desde Klinsmann em 1998, um capitão da DFB saiu sem controvérsia ou escândalo. Lahm juntou-se a Matthäus (1990), Beckenbauer e Walter (1954) como quarto jogador alemão a erguer a taça da Copa do Mundo como capitão.

Naquela noite mágica em Rio, ele encerrou sua carreira com uma vitória de 1:0 contra a Argentina na prorrogação, efetivamente encerrando sua carreira na DFB. Mais tarde, o jogador de Munique foi nomeado capitão honorário e assumiu a organização da Eurocopa de 2024 em casa como diretor do torneio. Seu sucessor foi encontrado rapidamente: o colega Bastian Schweinsteiger.

De Bastian Schweinsteiger para Manuel Neuer

Schweini permaneceu capitão por dois anos. Apesar de não ter alcançado o triunfo desejado como capitão da DFB, sua última aparição em torneio na semifinal da Eurocopa de 2016 terminou de forma infeliz. Sua falta de atenção em uma bola na mão levou a uma derrota de 0:2 contra a França. Poucas semanas depois, ele se despediu emocionadamente contra a Finlândia (2:0) em Mönchengladbach, com os fãs celebrando o envelhecido herói de Rio. Mais uma vez, a transição foi tranquila. Manuel Neuer, mais um vencedor da Copa do Mundo, assumiu a braçadeira, tornando-se o primeiro goleiro a fazê-lo desde Kahn.

De Manuel Neuer para Ilkay Gündogan

Neuer, conhecido por sua reserva, goza de grande respeito devido a suas excepcionais performances. No entanto, seu mandato também é marcado por lesões e longas ausências. Ele tem vários substitutos. No Campeonato da Confederação de 2017 na Rússia, Julian Draxler atuou principalmente como substituto, mas, na semifinal contra o México (4:1), Joshua Kimmich também entrou em cena.

Na Eurocopa de 2021 e na Copa do Mundo de 2022, a braçadeira de capitão se tornou uma controvérsia política. Várias cores, mensagens sociais: muito foi projetado no artigo, resultando em uma controvérsia com a FIFA no Catar. Neuer enfrentou as consequências.

As coisas pioram para ele. Um acidente esquiando resulta em uma perna fraturada, exigindo um período de descanso prolongado. O técnico Hansi Flick deixa a questão da capitania em aberto por um longo tempo. Em uma de suas últimas decisões, ele designa Gündogan como capitão em setembro de 2023. O sucessor de Flick, Nagelsmann, mantém essa decisão, mesmo após o retorno de Neuer.

Gündogan frequentemente se vê defendendo sua postura reservada. Somente durante o Campeonato Europeu em casa é que ele realmente assume seu novo papel. No entanto, ele decide renunciar ao cargo pouco tempo depois. Apenas alguns dias após a renúncia de Gündogan, Neuer também põe fim à sua carreira na Associação Alemã de Futebol (DFB) em agosto. Chegou a hora de um novo começo.

A Comissão, responsável pela supervisão do processo de seleção para o novo capitão da DFB, precisará considerar vários fatores, como as habilidades de liderança e a experiência do candidato em situações de alta pressão. Apesar de ser um meio-campista, a postura calma e composta de Ilkay Gündogan em partidas desafiadoras lhe rendeu o respeito de seus companheiros de equipe e da comissão técnica, tornando-o um forte candidato para o cargo.

Leia também: