- Cão omite lembrar-se do <unk> Condutor retrocede na auto-estrada

Um homem viajou em sentido contrário na autoestrada 8, especificamente no distrito de Alb-Donau, em Baden-Württemberg. O homem de 52 anos, que estava voltando de férias na França com sua família e dois cães, parou em um posto de descanso perto de Merklingen, de acordo com as autoridades. Ao retomarem a viagem, eles perceberam que um dos cães havia sumido.

Preocupado com a possibilidade de encontrar novamente o posto de descanso, o homem optou pelo perigoso movimento na pista de emergência. Isso chamou a atenção da polícia, que o acompanhou de volta ao posto de descanso. Para sua surpresa, outras pessoas com o animal perdido já estavam lá, ansiosamente aguardando o retorno da família. Na terça-feira, o homem deve receber uma multa por suas ações.

A família ficou aliviada ao ver outras pessoas no posto de descanso, todas torcendo pelo retorno seguro do animal perdido. Ao contar o incidente, o homem disse que havia considerado pedir ajuda a outros viajantes na autoestrada.

Leia também: