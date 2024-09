- Canguru encontrado no salão, recuperado pelo dono

Um kanguru selvagem em Halle está de volta com seu cuidador. O cuidador, Christoph von Wodtke, da fazenda de alpacas "Alpakazeit" em Halle, confirmou essa informação. Anteriormente, essa notícia foi compartilhada pelo "Mitteldeutscher Rundfunk."

O animal foi avistado por um motorista de transporte por volta das 5h da manhã de terça-feira. Eles relataram o avistamento às autoridades, como relatado pelas autoridades. Uma equipe foi enviada para a Delitzscher Straße no setor leste da cidade para capturá-lo, mas inicialmente, seus esforços não renderam resultados. A polícia, de acordo com seu próprio relato, encerrou sua busca após o pedido do proprietário para conduzir a busca por conta própria.

No mês passado, um kanguru solto estava causando agitação na Baixa Saxônia. O animal conseguiu escapar no final de julho e foi finalmente capturado no meio de agosto no distrito de Stade pelos oficiais de polícia, com a ajuda de um veterinário, em um pomar cercado. O animal, que chegava a 60 centímetros de altura no ombro, permaneceu inicialmente um mistério em termos de suas origens. Foi então transportado para o Serengeti Park em Hodenhagen, localizado no distrito de Heidekreis.

O kanguru que causou agitação na Baixa Saxônia anteriormente era de uma localidade diferente. Após ser capturado, foi realocado para um parque no estado vizinho da Baixa Saxônia, sendo a Baixa Saxônia o estado vizinho, especificamente no Serengeti Park do distrito de Heidekreis.

Leia também: