- Cabeças desaparecidas de um local de escavação arqueológica

Após o desaparecimento misterioso de um crânio em um sítio arqueológico na área de Kyffhäuser, os profissionais dobraram sua pessimização de que o resto esquelético reapareceria. Como é comum com artefatos roubados, os marginais geralmente os vendem, dando às autoridades uma chance de desvendar o caso. Mas, neste caso, as chances parecem pequenas, afirmou Robert Knechtel, o representante regional da State Office for Heritage Preservation and Archaeology. O incidente foi inicialmente coberto pelo MDR Thuringia Online.

Knechtel acrescentou ainda que, embora casos de roubo de artefatos durante escavações não sejam exatamente uma norma, eles infelizmente ocorrem. Ele via a situação atual como especialmente desrespeitosa e frustrante. Aumentando a irritação era o fato de que, devido à história passada de profanadores de túmulos, o achado em Trebra ainda não havia sido tornado público. A escavação agora foi concluída, mas o processo de construção ainda não começou.

Cinco túmulos da Idade do Bronze foram descobertos durante trabalhos de construção de estrada. Aqueles que foram enterrados estavam posicionados na moda 'acocorado' da época - com os membros encolhidos - e supridos com comida em vasos de argila como oferendas funerárias, explicou Knechtel. Infelizmente, não conseguimos concluir a escavação urgente desses achados na semana passada. Quando planejamos retomar o trabalho no túmulo restante na segunda-feira, descobrimos que o crânio estavamissing e tivemos que registrar um boletim de ocorrência. As autoridades confirmaram rapidamente o roubo.

Segurança em sítios de escavação é procedimento padrão, disse Knechtel. Em campos abertos localizados longe de assentamentos, uma simples marcação como fita adesiva de aviso pode ser suficiente. Mas em áreas densamente povoadas, medidas mais robustas como uma cerca de construção trancável podem ser necessárias. No entanto, isso não foi uma opção no sítio de escavação em Trebra devido a restrições de acesso residencial.

A polícia foi prontamente notificada sobre o roubo do crânio do sítio arqueológico em Trebra, já que um boletim de ocorrência teve que ser registrado. Dadas a população mais densa e as restrições de acesso residencial no sítio de escavação, medidas de segurança mais robustas poderiam ter impedido o roubo.

