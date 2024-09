- Bremen Friedl lamenta a hesitação dos jogadores de futebol

Marco Friedl, líder do Werder Bremen, expressa decepção com a falta de abertura entre os jogadores de futebol modernos. "Hoje em dia, as pessoas falam principalmente sobre coisas que não causam problemas e garantem imunidade contra críticas", disse o austríaco de 26 anos ao "Kicker" em uma entrevista.

Ele continuou, "Se você expressar uma opinião fora disso, isso se transforma rapidamente em um grande problema que ganha velocidade - e como jogador, você realmente precisa ter cuidado. Infelizmente, é assim que funciona."

Friedl demonstra compreensão

Após o empate em 0 a 0 do Werder contra o Borussia Dortmund, Friedl e o companheiro de equipe Marvin Ducksch criticaram a estratégia de transferências do Werder e expressaram preocupação com a falta de novas contratações. O diretor esportivo do Werder Bremen, Clemens Fritz, repreendeu ambos os jogadores e marcou uma reunião.

Friedl então retirou suas declarações. "Eu também reconheço que nem todas as transferências são sempre possíveis. Não é como se nós, os jogadores, tivéssemos uma lista de demandas - e Clemens tem razão: não perdemos nenhum jogador importante, ainda somos competitivos. Portanto, também estou completamente satisfeito com a equipe."

Friedl também criticou o técnico Ole Werner por não ter fornecido apoio suficiente à equipe nos estágios finais do jogo contra o BVB. No entanto, Friedl esclareceu, "Eu disse claramente que, como equipe, não conseguimos encontrar soluções - infelizmente, isso foi imediatamente atribuído apenas ao técnico, mas essa nunca foi minha intenção e, infelizmente, eu não comuniquei isso efetivamente naquele momento."

