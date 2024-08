- Bochum prevê garantir sua primeira vitória da temporada após o retorno de Stöger

O técnico do Bochum, Pete Zeidler, tem grande respeito por Kevin Stöger à medida que se prepara para o jogo contra o Borussia Mönchengladbach. "Ele é um jogador fenomenal, todo mundo em Bochum reconhece isso. É nosso trabalho deixá-lo brilhar amanhã", disse Zeidler, treinador da equipe da Bundesliga, antes do jogo em casa de sábado às 15h30, transmitido pela Sky. Stöger, que se juntou ao Gladbach neste verão, teve um papel crucial na sobrevivência do Bochum na primeira divisão, vencendo a emocionante disputa de rebaixamento contra o Düsseldorf no final da temporada passada.

Apesar de sua admiração por Stöger, Zeidler reconhece a forte equipe do oponente, que infelizmente sofreu uma derrota de 2:3 para o Leverkusen, os campeões alemães, no jogo de estreia. "O confronto do Gladbach contra o Leverkusen foi simplesmente impressionante. O nível de jogo foi de primeira. Mas temos uma boa chance se pudermos levar nosso melhor jogo para o campo", disse Zeidler, sugerindo a possível estreia de Myron Boadu. Além disso, Dani de Wit, que cumpriu suspensão e foi para o AZ Alkmaar, parece provável que faça sua estreia com a camisa do Bochum.

