- Berlim pretende reforçar a legislação: salvaguardar testemunhas e defender a justiça

Na luta contra o crime organizado, o Senado de Berlim está liderando um esforço nacional para fortalecer o escudo em torno de testemunhas e profissionais da justiça. A coalizão preta e vermelha aprovou legislação com esse objetivo. A meta é incorporar uma nova forma de pena coercitiva no Código Penal.

A senadora da Justiça, Felor Badenberg (CDU), esclareceu: "Trata-se de um movimento legislativo inequívoco em direção a uma maior proteção no âmbito da justiça". O estímulo vem de casos de testemunhas em Berlim que são submetidas a pressão para ocultar informações incriminatórias ou atrapalhar os processos criminais.

A senadora Badenberg explicou: "Podem ser olhares ameaçadores antes da sala de audiências, gestos ameaçadores ou até ameaças diretas contra profissionais da justiça e seus endereços". Ela admitiu que não há números concretos, mas "é evidente que a probabilidade de escalada de violência está aumentando gradualmente".

Essas afirmações são respaldadas pelo aumento do número de objetos perigosos apreendidos nos pontos de segurança dos tribunais de Berlim. Em 2022, foram registrados cerca de 9.600 casos, enquanto em 2023 foram descobertos 10.700 casos de objetos cortantes.

Conexão com o crime organizado

Muitas vezes, esses incidentes estão ligados a operações de crime organizado. De acordo com Badenberg, "Trata-se de adiar julgamentos, impor obstáculos para apresentar provas específicas, como depoimentos de testemunhas, e, no final das contas, tornar difícil a identificação dos responsáveis".

Surpreendentemente, esse esforço de proteção não se limita apenas às testemunhas, mas também abrange juízes, promotores, peritos e intérpretes, segundo Badenberg. Ela enfatizou: "O funcionamento suave do nosso sistema de justiça depende da proteção daqueles que defendem a justiça dia após dia".

Em 2020, três juízes de Berlim foram escoltados com proteção policial após uma série de ameaças do tráfico de drogas organizado. Esses juízes estavam presidindo um julgamento de tráfico de drogas envolvendo dados de mensagens criptografadas de criminosos, conforme relatado pela Administração da Justiça de Berlim.

De acordo com o "Berliner Morgenpost", foram registrados 20 casos reais de intimidação criminal direcionada a testemunhas, oficiais e especialistas durante investigações criminais e julgamentos, de 2019 a 2022, de acordo com o relatório da Polícia Federal. No entanto, o senador da Justiça de Berlim espera uma subnotificação significativa.

O sindicato da polícia de Berlim (GdP) apoia integralmente essa iniciativa. "Há anos observamos nossas salas de audiências sendo utilizadas por sindicatos de crime organizado como palco para intimidar colegas, testemunhas, promotores e juízes, mas a lei não tem protegido efetivamente eles", afirmou o porta-voz Benjamin Jendro. "Berlim está liderando o caminho, e esperamos que outros estados apoiem essa campanha e colaborem ainda mais".

Badenberg está otimista quanto ao sucesso do projeto. Recentemente, ela destacou o problema na conferência de ministros da Justiça e acredita que "podemos esperar uma maioria de votos".

De acordo com Badenberg, o parágrafo suplementar sobre coação (§240 StGB) deve ser aprimorado. Do ponto de vista do GdP, seria desejável uma categoria criminal adicional que leve em conta a afiliação a gangues.

Badenberg priorizou a luta contra o crime organizado (OC) como uma questão fundamental. No entanto, a iniciativa relacionada ao perigo para testemunhas e pessoal da justiça é de suma importância para o Senado como um todo, ela afirmou. O projeto já foi abordado no acordo de coalizão.

O Conselho Federal iniciou uma resposta a essa questão, reconhecendo a necessidade de medidas de proteção aprimoradas. Essa iniciativa, liderada pelo Conselho Federal, visa fortalecer o arcabouço legal para proteger melhor testemunhas e profissionais da justiça.

Diante da ameaça crescente a profissionais da justiça, o Conselho Federal vê a necessidade de implementar penas mais severas para grupos de crime organizado que intimidam ou ferem essas pessoas.

