- Berlim nomeia um superintendente para enfermagem e bem-estar psicológico

Em Berlim**, pela primeira vez, foi nomeado um Ombudsman do Cuidado. Sinja H. Meyer-Rötz assumiu o cargo em 1 de setembro, conforme anunciado pela Administração do Senado para Cuidado. Este cargo serve como ponto de contato para preocupações e reclamações de pessoas que necessitam de cuidados e de seus familiares. Além disso, a posição do Ombudsman Estadual para Saúde Mental também foi preenchida novamente.

Ajuda e Orientação

Aproximadamente 185.000 pessoas que necessitam de cuidados e cerca de 200.000 familiares cuidadores residem em Berlim, de acordo com dados do estado. O número de pessoas que necessitam de cuidados, a maioria das quais é cuidada por familiares e serviços de cuidados em casa, aumenta anualmente, observou a Senadora do Cuidado Ina Czyborra (SPD). "Os desafios no cuidado são imensos - para a equipe, assim como para aqueles que necessitam de cuidados e seus cuidadores. Nosso novo Ombudsman do Cuidado pode oferecer ajuda e assistência na resolução de problemas que surgem no dia a dia."

O Ombudsman do Cuidado oferece sugestões e encaminha preocupações às autoridades relevantes em um papel consultivo, de acordo com a administração. Este serviço é gratuito e confidencial, e pode ser solicitado trabalho anônimo. As consultas recebidas servem como base para um relatório anual ao Parlamento de Berlim, aumentando a conscientização sobre os problemas e desafios enfrentados por pessoas que necessitam de cuidados e seus familiares.

Ênfase na Sensibilização

Norma Kusserow assumiu o cargo de Ombudsman Estadual para Saúde Mental, conforme anunciado pela Administração do Senado para Cuidado. Kusserow também supervisiona a divisão de Psiquiatria, Dependência e Cuidados de Saúde na Administração do Senado. "Apesar de tudo, algumas doenças mentais ainda são pouco discutidas", declarou a Kusserow de 36 anos, de acordo com o anúncio. "Portanto, minha ênfase será em informações e esforços de conscientização."

Kusserow possui mestrado em Serviço Social. Ela é responsável por abordar questões fundamentais sobre o estado de pessoas com doenças mentais em Berlim e preocupações relacionadas ao sistema de cuidados. Ela também é responsável pela planejamento, garantia de qualidade e documentação de cuidados em Berlim.

Formulário de contato para o Ombudsman do Cuidado de Berlim

O papel do Ombudsman do Cuidado em Berlim é particularmente crucial nas profissões de enfermagem, pois oferece ajuda e assistência a pessoas que necessitam de cuidados e seus familiares, atuando como uma ponte entre preocupações e autoridades relevantes. O Ombudsman Estadual para Saúde Mental, Norma Kusserow, também desempenha um papel significativo nas profissões de enfermagem, enfatizando a conscientização e a promoção de discussões abertas sobre doenças mentais.

Leia também: