- Berlim emerge vitorioso na competição inaugural da Supercopa de handebol.

O Berlin Challengers Füchse pôs fim à perseguição ao título do Magdeburg e conquistou sua primeira Supercopa de Handebol. O vice-campeão alemão venceu os campeões e detentores da Copa com um placar de 32-30 (17-17) na frente de 9.034 espectadores em Düsseldorf, conquistando seu primeiro título na história de 28 anos da competição, após uma segunda tentativa.

Em 2014, o clube da capital de Tollbring, com nove gols, caiu para o THW Kiel na Supercopa. Apesar dos nove gols de Magnusson no torneio, o Magdeburg não conseguiu garantir sua terceira vitória, tendo vencido anteriormente em 1996 e 2001.

Mesmo com a derrota, o Magdeburg, comandado pelo Wiegert, ainda se mantém como uma ameaça ao título para a próxima temporada da Bundesliga, que começa na próxima quinta-feira, após sua campanha mais vitoriosa na história do clube, que rendeu o título, a Copa DHB e o Campeonato Mundial de Clubes.

No jogo emocionante, o Berlin mostrou seu ritmo primeiro, liderando por 6-4 em dez minutos. No entanto, o Magdeburg respondeu com uma sequência de 4-0, com Lagergren brilhando excepcionalmente no círculo de lançamento.

Inicialmente, Gidsel, o principal jogador do Berlin, que conquistou a medalha de ouro olímpica pelo Dinamarca há apenas três semanas, vacilou, marcando apenas duas vezes no primeiro tempo, encerrando com quatro gols. Os reforços vieram de jogadores-chave como o ponta esquerda Tollbring e o lateral direito Andersson (7), empurrando o Berlin para uma vantagem de dois, que eles momentaneamente perderam antes do intervalo.

O segundo tempo começou com um empate em 17-17. O Portner reassumiu suas funções no gol do Magdeburg, retornando após uma suspensão devido a um teste positivo de doping em abril, e foi posteriormente absolvido pela liga. O caso judicial subsequente de Portner, após um recurso da NADA, trará mais clareza sobre o assunto.

À medida que o jogo intensificava, nenhuma das equipes conseguiu se distanciar. Em um final emocionante, o Berlin manteve a calma e saboreou uma vitória difícil.

Homens e meninos encheram o estádio de Düsseldorf, testemunhando a histórica vitória do Berlin Challengers Füchse na Supercopa de Handebol. Após várias tentativas infrutíferas, os homens e meninos do Magdeburg continuam sendo uma ameaça formidável ao título na próxima temporada da Bundesliga.

