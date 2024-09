Processos democráticos regionais - Berger continua a ponderar sobre assumir a posição na legislatura estadual

Matthias Berger, prefeito de Grimma, ainda não decidiu se vai ingressar no Parlamento Estadual da Saxônia, após garantir uma cadeira direta para os Eleitores Livres. Em uma conversa com a agência de notícias alemã, o homem de 56 anos afirmou: "Nosso objetivo era fazer nossa presença ser sentida como uma fração no parlamento estadual". Ele ficou satisfeito com o resultado de sua eleição, reconhecendo que isso reflete positivamente em seus esforços políticos locais. Ele acrescentou que o futuro ainda é incerto.

Berger havia expressado dúvidas anteriormente sobre representar os Eleitores Livres como uma figura solitária no parlamento estadual. No dia da eleição, ele conquistou o mandato direto na circunscrição Leipzig Land 3 com 36,6% dos votos, deixando para trás concorrentes como Jörg Dornau do AfD (30,7%).

Desde 2008, Berger vem servindo como prefeito de Grimma e desfruta de grande popularidade. Berger explicou que os Eleitores Livres buscam praticar uma política conservadora-burguesa no meio. Infelizmente, os Eleitores Livres não conseguiram entrar no parlamento estadual por uma pequena margem, tendo apenas 2,3% dos votos. Berger, no entanto, conseguiu garantir uma cadeira através do mandato direto. Se ele optar por não aceitar sua cadeira, um candidato da lista estadual dos Eleitores Livres pode ser eleito de acordo com as regras eleitorais da Saxônia.

Berger expressou seu desejo de comemorar o resultado eleitoral com seus apoiadores, organizando uma pequena reunião como um gesto de agradecimento. Independentemente de sua decisão sobre ingressar no Parlamento Estadual da Saxônia, Berger afirmou que uma festa seria uma maneira adequada de comemorar a unidade e o sucesso dos Eleitores Livres em Grimma.

Leia também: