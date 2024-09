- Basileia usa minhocas como estratégia para combater besouros japoneses

Na luta contra o besouro japonês, o centro urbano suíço de Basel adotou uma técnica incomum: A partir da próxima segunda-feira, vermes conhecidos como nematoides serão introduzidos em gramados e parques públicos. Segundo os cantões de Basel-Stadt e Basel-Landschaft, esses nematoides invadem as larvas do besouro japonês e as exterminam.

Esses nematoides são relatadamente imperceptíveis a olho nu. As cepas de nematoides são relatadamente eficazes não apenas contra as larvas do besouro japonês, mas também contra as larvas de pragas como o besouro da batata do Colorado e o escaravelho das rosas. "Para outros animais e humanos, os nematoides não representam uma ameaça", afirmaram os cantões. O método que utiliza vermes requer uma quantidade abundante de água, já que as áreas tratadas devem permanecer úmidas.

Basel fica perto da fronteira alemã. Durante o verão, uma enxame de besouros japoneses foi detectado. Após os achados em Basel, o distrito de Lörrach, na Alemanha, estendeu suas medidas de proteção. Existe uma zona designada de "infestação"; por exemplo, o material vegetal deve permanecer no local por enquanto.

O besouro japonês (Popillia japonica), que vem da Ásia, é classificado como uma "praga" na UE. O inseto ameaça principalmente a viticultura, a horticultura e a agricultura. Rosas, amoras, uvas: esses insetos invadem pomares, vinhedos, florestas, espaços verdes e jardins, deixando mais de 300 espécies de plantas sem folhas.

Especialistas: Besouro provavelmente introduzido por meio de transporte de carga

No final de julho, quatro espécimes machos da espécie de besouro perigoso foram capturados em Freiburg im Breisgau. Os especialistas estão preocupados que o besouro possa ter sido introduzido por meio de transporte de carga. Pelo menos um besouro japonês também foi descoberto no distrito de Ludwigsburg, segundo o Centro de Tecnologia Agrícola Augustenberg (LTZ) em Karlsruhe.

A preocupação com essa espécie invasora tornou-se significativa na Alemanha, a ponto de haver alertas tanto do Ministério Federal de Agricultura quanto do Instituto Julius Kühn, o instituto federal de pesquisa para plantas cultivadas.

O besouro japonês mede menos de um polegar de comprimento, tem uma cabeça metálica brilhante verde e asas castanhas. Cinco tufos brancos de pelos de cada lado do abdômen e dois tufos brancos na ponta do abdômen são notáveis. De acordo com o LTZ, as fêmeas preferem botar seus ovos em gramados úmidos ou regados. Das

