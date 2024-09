- Basileia recorre aos vermes de fio como uma nova estratégia para combater besouros japoneses

Para combater o problema crescente da lagarta japonesa, Basileia, uma cidade importante na Suíça perto da fronteira com a Alemanha, está experimentando com nematoides em seus parques públicos e instalações esportivas pela primeira vez. Uma empresa especializada aplicou uma mistura contendo nematoides, que são invisíveis ao olho humano, nas zonas gramadas. Esses nematoides têm como objetivo tornar as larvas da lagarta japonesa no solo inofensivas.

De acordo com Simon Leuenberger, responsável pela manutenção de espaços verdes na terceira maior cidade da Suíça, o objetivo é controlar a lagarta japonesa com essa abordagem. No entanto, só será possível saber até o ano que vem se a estratégia foi bem-sucedida, pois amostras de solo serão coletadas para avaliação. Até agora, a lagarta foi detectada em doze locais na área.

Esses nematoides entram nas larvas da lagarta japonesa e as eliminam, como informaram os cantões de Basileia-Cidade e Basileia-Campo. As cepas de nematoides também são eficazes contra as larvas da lagarta do carvalho e da lagarta do jardim, sem causar dano a outros animais e humanos.

Aplicar o procedimento em aproximadamente 38 hectares é trabalhoso, pois as áreas devem ser mantidas úmidas.

Essas lagartas se alimentam de mais de 300 espécies de plantas.

No meio do ano, uma população de lagarta japonesa foi identificada na cidade. Após os descobrimentos em Basileia, medidas preventivas foram tomadas pelo distrito de Lörrach, do outro lado do Reno, na Alemanha. Atualmente, há uma zona de infestação, como a retenção de material vegetal no local. Lörrach foi informado antecipadamente sobre a nova abordagem em Basileia, e felizmente, a situação permaneceu estável desde julho, impedindo a necessidade de expansão de zonas de infestação e buffer.

A lagarta japonesa (Popillia japonica) originária da Ásia é considerada uma praga na UE. O inseto representa uma ameaça significativa à viticultura, horticultura e agricultura, afetando diversas espécies de plantas como rosas, amoras, uvas, pomares, vinhedos, florestas, áreas verdes e jardins, ao deixar quase tudo nu.

A lagarta japonesa se espalhou para Ticino a partir da Itália em 2017 e subsequentemente para outras áreas do país alpino. Em Baden-Württemberg, vizinho, alguns exemplares dessa espécie de lagarta prejudicial foram descobertos neste ano, com especialistas temendo sua introdução através do transporte de carga. Um espécime também foi encontrado na Baviera.

A preocupação com essa espécie invasora é tão grande na Alemanha que até o Ministério Federal de Agricultura e o Instituto Julius Kühn, o instituto de pesquisa federal para plantas culturais, emitiram alertas.

Características distintivas: tufos de pelos brancos

A lagarta japonesa tem cerca de um centímetro de comprimento, com uma cabeça metálica brilhante e verde e asas marrons. Cinco tufos de pelos brancos de cada lado do abdômen e dois tufos de pelos brancos na ponta do abdômen são características notáveis. As fêmeas supostamente preferem colocar seus ovos em áreas gramadas úmidas ou encharcadas, e as larvas que eclodem desses ovos danificam as raízes da grama em campos e áreas gramadas.

O problema da lagarta japonesa também levou o condado vizinho de Landkreis Lörrach a tomar medidas preventivas. Eles estão monitorando de perto seus espaços verdes para prevenir uma infestação, seguindo o exemplo de Basileia. A estratégia de usar nematoides para controlar a lagarta também despertou o interesse em condados vizinhos.

