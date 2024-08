- BASF cessa as suas operações nos centros de produção de Ludwigshafen

Gigante química da Alemanha, a BASF, planeja paralisar operações em certas instalações em Ludwigshafen, com o objetivo de aumentar a lucratividade do local. A empresa anunciou que vai interromper a produção de ácido adipico, ciclododecanona (CDon) e ciclopentanona (CPon) em sua planta principal, afetando cerca de 180 trabalhadores que serão realocados dentro da empresa.

De acordo com o membro do conselho Stephan Kothrade, "Estamos tomando essa medida para melhorar a lucratividade de toda a cadeia de valor do local". A empresa está ajustando sua layout de produção para se adaptar às condições de mercado em mudança.

Produção na Coreia do Sul e França

A fábrica de CDon e CPon será fechada no primeiro semestre de 2025, com o restante da produção de ácido adipico em Ludwigshafen encerrando no final do ano. No entanto, Kothrade mencionou que a BASF continuará produzindo ácido adipico em Onsan, Coreia do Sul, e em sua joint venture em Chalampé, França.

A BASF explicou que o CDon é usado na síntese de fragrâncias de almíscar e estabilizadores UV, enquanto o CPon serve como componente na síntese de pesticidas e medicamentos. O ácido adipico também é utilizado na produção de revestimentos e adesivos.

Nova estratégia para a planta principal

Em julho, a BASF anunciou sua decisão de interromper a produção do composto ativo glufosinate-ammonium (GA) em sites em Knapsack e Frankfurt até o final do ano. Anteriormente, em fevereiro de 2023, a BASF anunciou o fechamento de várias plantas químicas devido aos altos custos de energia, incluindo uma para amônia e o precursor plástico TDI. A empresa anunciou várias medidas de corte de custos e demissões em vários departamentos, incluindo a planta principal em Ludwigshafen, para a qual uma nova estratégia, chamada de "visão", está sendo formulada e deve ser revelada mais tarde neste ano.

A decisão de interromper a produção de ácido adipico, CDon e CPon na planta principal da BASF faz parte de uma estratégia maior para aumentar a lucratividade geral do local, como afirmou o membro do conselho Stephan Kothrade. Apesar do fechamento da fábrica de CDon e CPon em Ludwigshafen, a BASF continuará produzindo ácido adipico em Onsan, Coreia do Sul, e em sua joint venture em Chalampé, França.

Leia também: