- Baerbock emite um alerta sobre o potencial desaparecimento de "maiorias que defendem a democracia"

Dois Dias Antes das Eleições Estaduais da Turíngia, Baerbock Advertiu sobre a Erosão Democrática

Com as eleições estaduais da Turíngia a apenas dois dias de distância, a Ministra do Exterior Federal e política dos Verdes, Annalena Baerbock, lançou um alerta sobre a possível erosão das maiorias democráticas nas câmaras estaduais. "Se não houver mais uma maioria democrática nas câmaras, será prejudicial para todos os partidos democráticos", disse ela, encerrando a campanha eleitoral dos Verdes da Turíngia em Erfurt. Baerbock criticou a prática de incitar as pessoas contra rivais democráticos, como os Verdes, chamando-a de irresponsável. "Para nós, alemães, é crucial preservar a força das maiorias democráticas em cada estado. Cada voto conta nas eleições estaduais."

Verdes Transpiram Frio com a Reentrada na Câmara Estadual

Os Verdes estão transpirando frio enquanto se preparam para as eleições para a câmara estadual da Turíngia neste domingo. Eles têm ficado abaixo da faixa de 5% por meses, tornando a reentrada na câmara estadual uma tarefa desafiadora. Os Verdes conseguiram passar raspando em 2019, com apenas 5,2% dos votos.

A candidata-chefe da Turíngia, Madeleine Henfling, deu uma animada aos seus apoiadores: "Nós temos isso - vamos fazer os 5%!" Em seu discurso, ela criticou a CDU por não ter coluna vertebral ao enfrentar a AfD. A CDU já aceitou votos da AfD para aprovar sua própria legislação contra a vontade da coalizão governante. Durante a campanha, a candidata-chefe da CDU, Mario Voigt, se inclinou para a polarização, destacando a escolha entre a CDU e a AfD. Henfling rebateu: "Nós somos o oposto da AfD, não Mario Voigt."

Baerbock Mantém Posição sobre Apoio à Ucrânia

Baerbock reiterou a posição dos Verdes de apoiar a Ucrânia com armas para se defender da Rússia. "Podemos encontrar conforto sabendo que a Ucrânia não pode mais se defender e as tropas continuam avançando? Não apenas Kyiv, mas então é a Polônia, e isso é a União Europeia", disse ela.

O objetivo do partido Verde nas próximas eleições estaduais da Turíngia é ultrapassar a faixa de 5% e reentrar no Landtag, já que eles mal conseguiram fazer isso na última eleição. Se eles não conseguirem garantir uma cadeira no Landtag, isso poderia contribuir para a erosão das maiorias democráticas nas câmaras estaduais, como alertado pela Ministra do Exterior Federal, Annalena Baerbock.

