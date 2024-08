- Avaliar se o turismo de Schleswig-Holstein pode ser excelente no combate às alterações climáticas.

O Turismo da Schleswig-Holstein Triunfará na Mudança Climática? Talvez no futuro, possamos defender o clima mais ameno do verão, assim como os países escandinavos fazem, sugeriu Bettina Bunge, CEO da Agência de Turismo Schleswig-Holstein (TA.SH), ao apresentar os resultados intermediários. A palavra-chave é "Coolcation", que pode significar tanto umas férias mais frescas quanto mais relaxantes. "Vemos potencial nisso", disse Bunge. A influência da mudança climática no turismo é um tema de discussão global.

Queda nas Reservas de Acampamento

No entanto, atualmente, especialistas em turismo em Schleswig-Holstein estão lidando com um primeiro semestre de 2024 abaixo do esperado. O setor de camping levou um baque com uma queda de 5,9 por cento para 1,86 milhões de noites. A onda de camping que começou durante o surto de COVID-19 parece estar perdendo força temporariamente.

No total, cerca de 4,1 milhões de turistas visitaram o norte no primeiro semestre do ano, um aumento de apenas 0,2 por cento em relação aos primeiros seis meses de 2023. As pernoites foram de cerca de 15,7 milhões, uma queda de 0,3 por cento. "Não há mais efeito de compensação da COVID-19", disse Bunge.

Euro 2024 e Férias de Verão Tardias

Junho foi particularmente lento este ano, com menos turistas domésticos. O Campeonato Europeu de Futebol da UEFA teve um impacto aqui. Muitos fãs assistiram aos jogos em casa e só partiram para férias após o torneio. O clima também desempenhou um papel na hesitação na reserva devido à sua imprevisibilidade e períodos parcialmente chuvosos e frescos. As estatísticas da sede do Norte incluem estabelecimentos com pelo menos dez camas.

Do ponto de vista do Ministro do Turismo Claus Ruhe Madsen (CDU), já é uma conquista impressionante manter as pernoites e a receita do turismo em níveis elevados nestes tempos incertos. "Dadas as incertezas, é natural que as pessoas pensem onde querem gastar o seu dinheiro", disse Madsen. O sucesso não pode ser medido apenas por "mais rápido - mais alto - mais longe" números. "Há muito mais nisso", disse Madsen, referindo-se à abordagem de sustentabilidade na estratégia do turismo. Bunge disse que as esperanças estão no segundo semestre do ano, que contribui com uma maior parcela do resultado global do que os primeiros seis meses.

Vencedores e Perdedores

Schleswig-Holstein oferece cerca de 146.000 camas em 3.508 empresas, um ligeiro aumento no número de camas, mas menos empresas do que no ano passado. A taxa de ocupação caiu um ponto percentual para 30 por cento. Entre as regiões e locais em Schleswig-Holstein, Wyk auf Föhr (menos 1,6 por cento), Heiligenhafen (menos 1,1 por cento), Grömitz (menos 0,5 por cento) e o município de Sylt (menos 0,3 por cento) experimentaram perdas em pernoites sem acampamento.

A escassez de mão-de-obra qualificada está tornando as coisas mais desafiadoras.

Um preocupação cada vez maior, segundo Madsen, é a escassez de mão-de-obra qualificada. Este problema continua a aumentar. Alguns restaurateurs têm tirado dias de folga ou reduzido os seus serviços como resultado. Para atrair mais trabalhadores, Madsen acredita que as prestações de desemprego devem ser revistas. São necessárias horas de trabalho mais flexíveis e os empregadores são encorajados a tornar o trabalho mais atraente. A escassez de mão-de-obra qualificada está a causar uma queda na receita. Madsen instou os empregadores a colaborarem entre si para garantir que os turistas não fiquem sem serviço em determinados locais, como quiosques.

O grupo parlamentar da SPD criticou o ministro do turismo

O grupo parlamentar da SPD criticou Madsen há apenas alguns dias em resposta às figuras do turismo de junho. "O governo do estado perdeu o controle sobre o desenvolvimento da indústria do turismo", disse o deputado Thomas Höck. "A queda nas pernoites também é devido ao desempenho ineficaz da coligação preta-verde". O "Barrômetro do Turismo" revela que a avaliação do desempenho do governo do estado por profissionais do turismo nunca foi tão desfavorável sob Madsen.

